بسبب الطقس ..القابضة للصرف الصحي: رفع درجة الاستعداد في كل المحافظات

الجمعة، 23-10-2020
11:00 ص
إيمان هاني
أعلن ممدوح رسلان
، رئيس الشركة القابضة
للصرف الصحي ومياه الشرب، خطة الشركة لرفع حالة الاستعداد في كافة المدن والأحياء لمواجهة
سوء حالة الطقس الفترة المقبلة، معقبا:" الشركة تقوم بنشر المعدات في مطالع الكباري
والأنفاق بحيث تستطيع سحب أي تراكم للمياه".
وأضاف "إسلام"، خلال مداخلة هاتفية
مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية
"الحدث اليوم
"، أن الشركة قامت بتطهير "شنايش" الأمطار، وأنشأت
شنايش جديدة على طريق الكورنيش لاستيعاب مياه الأمطار، وتصريفها على النيل مباشرًا،تحفيفًا
على شبكة الصرف الصحي.
وتابع:" هناك تنسيق مع مجالس المدن
والصحة والمرور والكهرباء ومديرات الأمن بحيث تعمل جميع الأجهزة لمواجهة أي طارئ، مشيرًا
إلى أن الشركة تستقبل أي شكاوى خلال أزمة السيول والأمطار على رقم 125.