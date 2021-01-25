الإثنين، 25-01-2021
08:28 م
أحمد سالم
وجهت درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام
بمجلس النواب، اللوم لأسامه هيكل
وزير الدوله لشؤن الإعلام
، على ما وصل الية الإعلام
المصري ، ولا سيما أننا نتحدث عن إعلام الدولة.
وقالت إن فكرة إعلام الدوله لم يعد موجود لدي المواطن فى الشارع المصري رغم عودة وزارة الدوله لشؤن الاعلام ، مشيره إلى أنه لا أحد يقبل على مشاهدة الاعمال الدرامية ، ولا تقوم الوزارة بانتاج أعمال درامية يتم الإستفادة منها .
كما إنتقدت شرف الدين قصر دور مدينة الانتاج الاعلامي في تأجير الاستديوهات دون الإنتاج الدرامي أو البرامجي وشددت على ضرورة التدريب لمتحدثي الوزارات.
ونوهت عن العلاقة المتوترة بين الوزير والمؤسسات الاعلامية وهو امر لا يجوز ، مؤكدة على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن السبب فى عدم ظهور الوزراء فى القنوات المملوكة للدوله ، وعدم جاذبية المحتوي .