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بدأته برسالة لزوجها.. حنان ترك تثير إعجاب الجمهور بمنشور مفاجئ فماذا قالت؟

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الأربعاء، 27-04-2022 11:16 ص
أثارت الفنانة حنان ترك، غعجاب الجمهور بمنشور مفاجئ، بدأته برسالة غزل لزوجها رجل الأعمال محمود مالك، وذلك من خلال نشرها لصورة جمعتها به عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت حنان ترك في رسالةها: "لأجل عين تكرم ألف عين! فلو بتحب حد ضروري تكرم الي بيحبه، لو بتحبي جوزك يبقى تكرمي أمه وأبوه وإخواته لأجل عيونه، لو إبنك متجوز وبيحب مراته يبقى تكرمي مراته لأجل ابنك، لو بتحب مراتك يبقى تكرم أهلها وتحترمهم وتكرم صحباتها".
وتابعت: "الرسول صلّى اللّٰه عليه وسلّم كان بيرسل من الشاة لصاحبات خديجة بعد وفاتها وهكذا وهكذا، أكثر طريقة بتألّف القلوب وبتدلّ على صدق الود والله".

 

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