بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

الخميس، 07-07-2022
03:05 م
بدأت البنوك
وفروعها المنتشرة علي مستوي
الجمهورية بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM، بفئة عملة الـ10جنيهات البلاستيكية الجديدة
بالتوازي مع صدور قرار البنك المركزي
المصري ببدء عمليات طباعة و تداول تلك العملة
رسميا خلال اليومين الماضيين .
وجاءت عمليات إتاحة العملة البلاستيكية
من فئة ال10جنيهات ، وفقا لاستراتيجية وضعها
البنك المركزي
المصري لتداول العملة الجديدة والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الاضحى
المبارك .
ويحصل المواطنين علي العملات الجديدة من
منافذ فروع البنوك
الحكومية ومن بينها فرع البنك الاهلي المصري بميدان المساحة و منطقة
وسط البلد وكذلك فرع وسط البلد التابع للبنك المركزي المصري بالإضافة إلي ماكينات الصراف الالي ATM والتي تصرف فئات النقد الصغيرة
من بينها 5 و 10 و 20جنيها.
واعتبرت المصادر أن توقيت الطرح والذي جاء
مع موسم العيد يعد فرصة لقياس قبول المواطنين للعملة البلاستيكية الجديدة حيث تكون
مؤشرا لتسريع وتيرة اصدار وطباعة فئات جديدة من العملات البلاستيكية.