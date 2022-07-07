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بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

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بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

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الفئة الجديدة
Native
Teads
الخميس، 07-07-2022 03:05 م

بدأت البنوك وفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM، بفئة عملة الـ10جنيهات البلاستيكية الجديدة بالتوازي مع صدور قرار البنك المركزي المصري ببدء عمليات طباعة و تداول تلك العملة رسميا خلال اليومين الماضيين .
وجاءت عمليات إتاحة العملة البلاستيكية من فئة ال10جنيهات ،  وفقا لاستراتيجية وضعها البنك المركزي المصري لتداول العملة الجديدة والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك .
ويحصل المواطنين علي العملات الجديدة من منافذ فروع البنوك الحكومية ومن بينها فرع البنك الاهلي المصري بميدان المساحة و منطقة وسط البلد  وكذلك  فرع وسط البلد التابع للبنك المركزي المصري  بالإضافة إلي ماكينات الصراف الالي ATM والتي تصرف فئات النقد الصغيرة من بينها 5 و 10 و 20جنيها.
واعتبرت المصادر أن توقيت الطرح والذي جاء مع موسم العيد يعد فرصة لقياس قبول المواطنين للعملة البلاستيكية الجديدة حيث تكون مؤشرا لتسريع وتيرة اصدار وطباعة فئات جديدة من العملات البلاستيكية.


 

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