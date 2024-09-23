بتهمة النصب.. تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات





قررت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة تأييد عقوبة الحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه ضد إسلام بحيري، بتهمة «شيكات بدون رصيد».

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وعقب القبض عليه، حضر بحيري إلى سراي نيابة "أكتوبر أول" حيث قدم معارضة على الحكم الصادر ضده في قضية الشيك بدون رصيد، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله شريطة ألا يكون مطلوبًا في قضايا أخرى.

وبحسب مصادر مطلعة، تمت عملية القبض عليه فجرا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وجرى ترحيله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقاهرة.

وحاول بحيري نفي التهم الموجهة إليه في البداية، لكنه وُجه بالأحكام الصادرة ضده، وخلال اقتياده إلى سيارة الشرطة ردد كلمات: "متعرفوش أنا مين".