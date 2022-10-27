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بالفيديو.. متحدث الحكومة: الـ 300 جنيه ثابتة على المرتب مدى الحياة

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السفير نادر سعد
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الخميس، 27-10-2022 10:31 ص


أكد  السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان  الحد الادنى للأجور سوف يرتفع لـ 3000 جنيه بدلا من 2700.

وقال نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر "المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن  العلاوة الاستثنائية يتم منحها لكل الدرجات  الوظيفية بقيمة 300 جنيه وسوف تصبح جزء من المرتب".

وأضاف نادر سعد: "الـ 300 جنيه أصبحت جزء من مرتب العامل بالدولة ومستمرة مدى الحياة ولا رجعة في ذلك، والتطبيق من أول نوفمبر"، مضيفا: ”ده هيحصل القبض الجاي".

وتابع نادر سعد: "الدعم المالي على بطاقات التموين 100 و300 جنيه مطبق من سبتمبر الماضي وتم مده حتى يونيو 2023 بدلا من نهاية فبراير المقبل".
 

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