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بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه

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الإثنين، 03-06-2024 08:54 ص
 

علق السعودي هاني شطا، شقيق المفقود في مصر "هتان شطا" على آخر صور التقطت لشقيقه قبل اختفائه بساعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": " الصور التقطتها كاميرات المراقبة خلال جهود رجال الأمن في مصر لتتبع مسارات "هتان"، وكان عندنا شك إن كان هذا أخي "هتان" أم لا، لكن حقيقة الشبه كبير".

وتابع: "ربما كان الحديث عن استقلاله لأحد السيارات من موقف السيارات، يبشر بخير، خاصة في حال القدرة على تتبع السيارة، يمكن أن نعرف المسار الذي تحرك فيه وإلى أين وصل، وإن شاء الله يسهم هذا في جهود السلطات المصرية في سبيل العثور عليه".

وتعليقا على البيان الذي صدر عن مصدر أمني، وأشار إلى أن "هتان" ربما أصيب بمرض نفسي، وغادر شقته بالقاهرة تاركًا كل متعلقاته الشخصية بها؛ قال "هاني": بشكل مباشر نحن لا نعلم ما حدث مع "هتان" منذ يوم 14 أبريل حتى 22 أبريل، وربما يكون مر بصدمة معينة أو تعرض لحادث أثر عليه نفسيًّا، ولكن قبل هذا اليوم "14 أبريل"، كانت الأمور طبيعية جدًّا، ويواصل نشاطه العملي والتعليمي، ولا نستطيع أن نؤكد إن كان ما حدث بين 14 و22 أبريل قد أدى إلى اختفائه".

وأضاف: "قضيت شهرًا في مدينة القاهرة منذ حدث الاختفاء، وترددت على أماكن كثيرة، وفي جميع الأوقات بهدف البحث عن "هتان".. وأنا والله لم أجد في كل مكان إلا إخوانًا، ومن بينهم سكان مدينة نصر، الذين وقفوا معنا بأكثر مما يجب".

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