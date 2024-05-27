تعليق مفاجئ من وزير الكهرباء على تخفيف الأحمال





اعتذر وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، للشعب المصري، عن أي ضيق يسببه انقطاع التيار الكهربائي بسبب تخفيف الأحمال، مضيفًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول لها.

وتابع وزير الكهرباء، في تصريحات تلفزيونية، أن المشكلة الحقيقية في هذا الأمر، تمويلية في الأساس، والناتجة عن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلو وات.

تأجيل زيادة الأسعار

وأكد وزير الكهرباء أن فاتورة الوقود الذي تحصل عليه مصر تضاعفت لعدة أسباب أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب المشتعلة في أكثر من مكان في العالم، وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف ثلاث مرات، كما أشار الوزير إلى أن الدولة أجلّت زيادة الأسعار أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.

وقال الوزير، إن شركات الإنتاج التابعة للقابضة للكهرباء تشتري المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، اللازم لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول التي تبيع بسعر أرخص لوزارة الكهرباء وتدفع هي فارق السعر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صارح المصريين بعدد من المشكلات التى تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها الكهرباء والخبز والدعم المقدم لتلك القطاعات، أمس السبت، وطالب الرئيس السيسي، الوزراء ووسائل الإعلام بالحديث مع المصريين وتوضيح كافة الأمور.

وقف تخفيف أحمال الكهرباء بشرط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يمكن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بشرط مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 أضعاف بمعنى إن المواطن الذي يدفع 100 جنيه سيدفع 300 جنيه.

وتساءل الرئيس السيسي فى هذا الصدد: نخفف أحمال أم نضاعف فاتورة الكهرباء 3 أضعاف؟.

وطالب الرئيس السيسي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمخاطبة الشعب وتوضيح سبب تخفيف الأحمال، مضيفًا: "ليس معنى كلامي إننا هنزود أسعار الكهرباء".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة المصرية شهدت زيادة سكنية منذ عام 2011 حتى الآن تصل إلى 25 مليون نسمة، متسائلا "يا تري الإنتاج الزراعي زاد ما يساوي الزيادة السكانية؟!".