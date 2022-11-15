لماذا يفضل السعوديون الزواج من مغربيات؟

الثلاثاء، 15-11-2022
09:51 ص
كشف مؤسس ومشرف موقع القعيط للتوفيق بين الزوجين، يوسف القعيط، عن السر
وراء تفضيل الشباب الزواج
من فتاة مغربية.
وقال القعيط، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع
"تويتر":"السر يكمن في أن حسن التبعل للزوج يمثل ثقافة عند
المغربيات
ومهارة توارثنها عبر الأجيال فالأم تعلم بنتها كيف تكسب قلب زوجها
وتتفنن في خدمته وتختار من العبارات ما يلج قلبه دون استئذان وتجعله يشتاق للعودة
للبيت".
وتابع:" لا كما قال الفرزدق.. أطوّف ما أطوّف ثم آوي.. إلى بيت قعيدته
لكاعُ".
فيما رصد مقطع فيديو، مواطن سعودي تحدث عن سبب رغبة الرجال في الزواج
من
المغربيات
، قائلا:"لأجل الاستقرار والتبعل والاحترام"،
مشيرا:"الرجل يبحث عن المرأة التي ترغب في الحياة الزوجية والتي تفكر في نجاح
زواج
ها وبناء أسرة واستقبال زوجها أفضل استقبال"، حسب المرصد.
وأوضح:"لا نبحث عن المرأة التي همها وظيفتها والكافيهات والأسواق
والطلعات".
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