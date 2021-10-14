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الداخلية تفجر مفاجأة بالعثور على غطاء سيارة في قاع النيل وتحسم الجدل

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الخميس، 14-10-2021 12:19 م

كشفت وزارة الداخلية لغز ميكروباص الساحل وحقيقة سقوط سيارة من عدمه ، وصرح مصدر أمنى، بأنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من أخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).
كما كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل واقعة ميكروباص الساحل، حيث تبين أن سور الكوبري المنهار في محل البلاغ المشار إليه سبق و إصطدمت به سيارة نقل ، مما أدى إلى تصدعه ، وفى وقت لاحق إصطدمت به إحدى مركبات "التوك توك" بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه.
كما تمكنت فرق المباحث من تحديد صاحب مركبة "التوك توك" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة "التوك توك" من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة "ميكروباص" وقد تم العثور فقط على "غطاء سيارة كبير الحجم" بقاع نهر النيل.

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه باستكمال أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة "ميكروباص الساحل" التى تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة "ميكروباص" فى ذات اليوم وحتى تاريخه.
وبحسب المصدر الأمني، أفاد شاهد عيان "صياد" في واقعة ميكروباص الساحل، أشار إلى أن ما سقط من أعلى الكوبرى "غطاء سيارة".
وإمعاناً فى التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى ، و التقطتها الكاميرا التى سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.
 

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