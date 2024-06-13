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انتم مكسوفين؟.. حماقي يفاجئ محمد صلاح في حفل زفاف محمد هاني

حماقي
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الخميس، 13-06-2024 10:51 ص

 

فاجأ الفنان محمد حماقي، نجوم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح وأحمد حجازي، بحفل زفاف محمد هاني، الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء 12 يونيو.

وقام محمد هاني بالنداء على محمد صلاح وأحمد حجازي للصعود على المسرح، ليقوم محمد حماقي بعدها بأخذ المايك ويقول: «انتم مكسوفين بجد ولا ايه».

وبعدها صعد محمد صلاح وأحمد حجازي على المسرح وصافحا العروسين، ودخلا في وصلة رقص على أغاني محمد حماقي.

 

حفل محمد حماقي

من جهة أخرى، يحيي المطرب محمد حماقي، حفلًا غنائيا تحت عنوان “ليالي مصر” وذلك يوم 28 يونيو في استاد الدفاع الجوى أرينا داخل ستاد 30 يونيو.

 

ويشدو محمد حماقي بمجموعة من الاغانى منها ما بلاش، وإيه السعادة دي، ولمون نعناع وغيرها.

وكشفت الشركة المنظمة أسعار تذاكر حفل محمد حماقي، حيث جاءت الفئة الأولى بمبلغ 400 جنيه، بينما الفئة الثانية بمبلغ 700 جنيه، والفئة الثالثة والتي تضم عدد 6 أشخاص تبلغ 20 ألف جنيه، والفئة الرابعة والتي تضم عدد 12 شخصا 40 ألف جنيه.

 

 

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