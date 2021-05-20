انتحل صفة شيخ كويتي وفعل هذا الأمر مع العديد من الفتيات

الخميس، 20-05-2021
04:20 م
ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت
القبض على شاب كان ينتحل
صفة شيخ
من الأسرة الحاكمة
في البلاد، وينصب على فتيات
، وفقا لحسابات إخبارية كويتية.
وتبين أن الرجل المعروف في الإعلام المحلي بنصاب سناب شات،
ضبط بعد دعوى قضائية رفعتها محامية كويتية تدعى منى الأربش ضده، نيابة عن الضحايا.
فيما اتضح أن المتهم الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن
كان يوهم الفتيات
الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة
، وأنه يريد الزواج، ثم ينصب
عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية.
وتضمنت تغريدة منشورة في حساب “أمن ومحاكم” على موقع الاجتماعي
“تويتر”:” نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات
بالزواج والاستيلاء
على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ
من الأسرة الحاكمة
في شكوى المحامية منى
الأربش”.