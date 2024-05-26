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اليوم أو غداً.. الخبير الهولندي يتوقع زلزالاً مدمراً

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اليوم أو غداً.. الخبير الهولندي يتوقع زلزالاً مدمراً

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الأحد، 26-05-2024 09:25 ص


 

حذر راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، اليوم السبت، من وقوع زلزال كبير غداً أو بعده.

 

شارك الخبير عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، تغريدة نقلاً عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها تشير إلى أن هندسة الكواكب التي تشمل عطارد والزهرة في يومي 24-25 مايو الجاري تشير إلى احتمال وقوع زلزال كبير، ربما في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبا.

 

زيادة النشاط الزلزالي

كما قال إن عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد، قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.

 

 

ويرأس هوجربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

 

وقد تسببت توقعاته وتحذيراته في كثير من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوجربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

 

وقد طالت بعض من تلك التوقعات عدة أماكن بالكرة الأرضية الفترة الماضية في شكل زلازل ضربت عدة بلدان، وبالطبع لم يفوت الباحث الهولندي الفرصة وذكّر متابعيه بأنه قد توقع تلك الزلازل في نشراته السابقة، بل حدد بعضاً من تلك المناطق التي ضربتها الزلازل.

 

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