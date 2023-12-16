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النيابة العامة تخلي سبيل "الفنان" المتسبب في مصرع أشرف عبدالغفور

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ريهام عبد الغفور وولدها
السبت، 16-12-2023 04:23 م نسمه عبد الوهاب
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في مصر، قراراً إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر قد وجهت في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة في منطقة وقوع الحادث، والاستفسار من المستشفى عن حالة زوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة والذي تبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة السادس من أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.
أدلى السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أمام جهات التحقيق، باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.
ونقلت وسائل إعلام مصرية محلية، نص اعترافات المتهم في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وجاء فيها على لسانه: "لم أقصد التسبب في مصرعه، وكنت أحاول تفادي تمامًا وقوع الحادث، ولكن لم أستطع".
وتابع المتهم: "سيارة زنقت عليا حاولت تفاديها، فاتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك".

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور وفقا لوسائل إعلام مصرية أنه: "حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفي حالة سيئة يعاني من اشتباه في نزيف حاد بالمخ، اشتباه بنزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك".


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