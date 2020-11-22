الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
توقيت مصر 17:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك مفاجئ من مرتضى منصور ونجله للعودة للزمالك

أحذر.. الجلوس بهذا الطريقة قد يسبب الموت المبكر

التفاصيل كاملة لمقتل مسنة داخل شقتها في "عزبة الصعايدة " بإمبابة

بيان من «الخارجية» بشأن المصالحة مع قطر

قطر: إقامة السوبر بين الأهلي ونهضة البركان على أراضينا وإلا..!

«نامت ولم تستيقظ».. تفاصيل وفاة عروس في شهر العسل (صور)

شاهد/ يوتيوبر شهير يتسبب في وفاة صديقته في بث مباشر دون ملابس

النواب يشيد بحديث الرئيس مع ماكرون حول إعلاء القيم الدينية على القيم الإنسانية

الإعلام الفرنسي : " السيسي " قاهر الإخوان .. حليف لـ" باريس "

ضجة كبيرة.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه الشكر للموساد(فيديو)

ADS
 

النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

النائب
فتيات التيك توك
 
الأحد، 22-11-2020 03:46 م المصريون


أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أن
النيابة العامة وجدت في حسابات إحدى الفتيات المقبوض عليهن بجرائم الفسق والفجور، أموالا،
تم تحويل بعضها من إسرائيل.

وأوضح الصاوي، خلال لقائه بشباب أكاديمية تأهيل الشباب ضمن
البرنامج الرئاسي، أن الناس تتعاطف مع الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصف ما
تفعله بـ"حريات".

وأضاف: «بعد التحقيق مع إحدى الفتيات وجدنا بوستات تعاطف
على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجن من السجن هيرجعوا تاني
لنفس الجرائم»، وتابع قائلا: «إحدى الفتيات دلوقتي واقفة في القفص ماسكة مصحف، وبعد
ما تخرج، ترجع تاني لفيديوهات اليوتيوب ».

وطالب الصاوي، النيابة العامة، بالتصدي لقضايا الفسق والفجور
والفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري.
 

إقرأ ايضا

Capture

«نامت ولم تستيقظ».. تفاصيل وفاة عروس في شهر العسل (صور)

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من «التعليم» بعد زيادة أعداد المصابين بكورونا

محمد الشناوي

عرض أوروبي كبير لنجم الزمالك برفقة محمد الشناوي

أخبار متعلقة

مرتضى-منصور

«منع مرتضى منصور من السفر» بعد خسارته.. بلاغ للنائب العام