المسبار الفضائي الإماراتي

الأحد، 14-02-2021
10:00 م
المصريون ـ متابعات
أعلنت السلطات الإماراتية أن مسبار"الأمل
" أرسل أولى صوره من كوكب المريخ بعد أقل من أسبوع على دخوله مدار الكوكب.
وبحسب بيان وكالة الإمارات للفضاء، تظهر الصورة التي التقطت عند شروق الشمس بركان أوليمبوس مؤنس الذي يعد أكبر بركان على كوكب المريخ وأكبر بركان في المجموعة الشمسية.
وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة " من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".
وأصبحت الإمارات الأسبوع الماضي أول دولة عربية وخامس دولة في العالم ترسل مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر.