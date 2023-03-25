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«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

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السبت، 25-03-2023 05:09 م نسمه عبد الوهاب
قالت وزارة المالية إن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، سيتوافق مع إضافة الزيادة الجديدة لجميع المرتبات والعاملين في الدولة بالقطاعات الحكومية بداية من شهر أبريل 2023، وبموجب هذا القرار سيزيد مرتبات العاملين بالجهاة الإداري في الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة 1000 جنيه كحد أدنى

وتابعت الوزارة بأن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 في يومي السبت والأحد 8 و9 أبريل، على أن يكون يوما الاثنين والثلاثاء، 10 و11 أبريل، لمن تخلف عن الصرف.

وتابعت المالية بأن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، سيكون بالزيادة الجديدة، على النحو التالي، درجة الدكتوراه في العاملين بالدولة 7000 جنيه شهريا، والحاصلين على درجة الماجستير من العاملين في القطاعات الحكومية بالدولة 6000 جنيه شهريا.
وأشارت الوزارة إلى أن العاملين في الدرجة الثالثة وما يعادلها سيكون الراتب الخاص بهم 5000 جنيه شهريا، والدرجة الثالثة وما يعادلها للعاملين في دولة 3500 جنيه شهريا.
 

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