المالية تعلن عن 2000 وظيفة لأوائل خريجي الجامعات

السبت، 05-12-2020
03:40 م
المصريون
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية
، أن الوزارة اهتمت بإصلاح
الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان
عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة
لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال وزير المالية
، إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع
جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣؛ يُسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء
الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.
من جانبه، أكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية
للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة
بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض
بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع
الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين
العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية
العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرًا لعطائهما.
وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية
، للجمعية
العلمية للتشريع الضريبى، ورعايته لمؤتمره السنوى، وجهوده المثمرة فى إدارة المالية
العامة للدولة فى ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن
للدولة.