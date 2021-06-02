الأربعاء 02 يونيو 2021
توقيت مصر 16:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رانيا يوسف تثير الجدل بصورة: «مع أجمد رئيس نادي في العالم»

شاهد.. منع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من دخول القلعة.. والسياحة توضح

هل يشارك أفشة في مباراة الترجي؟.. طبيب الأهلي يكشف مفاجآت

حسناوات يتسابقن للفوز بـ"قلب" عبدالله رشدي (فيديو)

اندلاع حريق بالنادي الأهلي والإطفاء تسيطر على الوضع

ناصر الخليفي يُغري صلاح بعرض خرافي للانضمام لـ باريس سان جيرمان

بعد مناورات "حماة النيل".. تفاصيل مكالمة رئيس السودان بشيخ الأزهر

بعد أن هاجم صديقته بالفأس.. نجم "إنستجرام" ينتحر خلال بث مباشر

أجبرها على معاشرته.. عاملة تقطع العضو الذكري لمديرها في العمل

الإفتاء تحسم جدل حكم أكل القراميط

ADS
 

حسناوات يتسابقن للفوز بـ"قلب" عبدالله رشدي (فيديو)

2519847301607249168
عبدالله رشدي
Native
الأربعاء، 02-06-2021 01:38 م
حسناوات يدخلن على صفحة الداعية الشيخ عبد الله رشدي وكل واحدة منهن تريد اعادة انتاج قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود .. مع عبد الله رشدي فهل تنجح إحداهن وتفوز بالداعية الوسيم.
شاهد الفيديو:
 

إقرأ ايضا

292390

رانيا يوسف تثير الجدل بصورة: «مع أجمد رئيس نادي في العالم»

download

شاهد.. منع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من دخول القلعة.. والسياحة توضح

187

بعد مناورات "حماة النيل".. تفاصيل مكالمة رئيس السودان بشيخ الأزهر

أخبار متعلقة

maxresdefault

شاهد/ الداعية عبد الله رشدي يغني "يا كيدهم".. وبنات يتحرشن به

loTBpC1w_400x400

عائض القرني يكشف سبب تغير خطابه: اكتشفت سماحة الإسلام

1019882934_0_303_3500_2196_1000x541_80_0_0_d2a242b27cbaa2f990965cb9495da755

انتحل صفة شيخ كويتي وفعل هذا الأمر مع العديد من الفتيات

_19433-570x315

الشرطة السعودية تعلن ضبط 121 فتاة في هذا المكان

عبدالله رشدي

ماذا قال عبدالله رشدي عن تقديم السيسي 500 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة؟