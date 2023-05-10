الكشف عن مرضه.. سبب وفاة الكاتب محمود بكري





أثار خبر وفاة الكاتب محمود بكري حالة من الحزن فى الوسط الصحفي والبرلماني خاصة أنه عضو بمجلس الشيوخ الحالي.

وأعلن الإعلامى مصطفى بكري شقيق الكاتب الراحل أنه كان يعانى من أزمة صحية أدت لدخوله المستشفى العسكري والاحتجاز فى الرعاية المركزة.

وقد تم الإعلان فى وقت سابق عن أن مرض الكاتب محمود بكري هو الالتهاب الرئوي وخلل فى الجهاز المناعى.

ما هو الالتهاب الرئوي؟

وللأسف لا يعرف الكثير من الأشخاص ما هو الالتهاب الرئوي ويعتقدون أنه مجرد اضطراب فى الجهاز التنفسي ولكنها فى الحقيقة خلل خطير يوجد منه أنواع عديدة.

وبعض أنواع الالتهاب الرئوي يمكن أن تؤدي للوفاة خاصة فى ظل المناعة الضعيفة مثلما حدث مع الكاتب محمود بكري.

ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” نعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات التى تساعد فى فهم حقيقة مرض الالتهاب الرئوي المتسبب فى وفاة محمود بكري.

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات ويتسبب في تضخم أنسجة الرئة ، ويمكن أن يسبب سوائل أو صديدًا في الرئتين.

وعادةً ما يكون الالتهاب الرئوي الجرثومي أكثر حدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي ، والذي غالبًا ما يُشفى من تلقاء نفسها ويمكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي على إحدى الرئتين أو كلتيهما ويسمى حينها بالثنائي أو مزدوج.