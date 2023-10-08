الأحد 08 أكتوبر 2023
توقيت مصر 20:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

حماس: مستعدون لجميع السيناريوهات وهذا موقف مصر من "طوفان الأقصى"

حذفت صورهما.. أول تعليق من طارق صبري حول انفصاله عن شيري عادل

البنك المركزي يتدخل.. بشرى سارة للمصريين بعد ساعات

من هو الجنرال الإسرائيلي الكبير الذي أسرته المقاومة بالملابس الداخلية؟

عاجل.. رجل شرطة يفتح النار على فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية ومقتل اثنين

ليست إسرائيلية.. الكشف عن هوية الفتاة التي أسرتها حماس عارية (صور)

فيديو هز السعودية.. والشرطة تتحرك وتصدر بيانًا

بعدما صفعته على وجهه.. تسريب صوتي يفضح ما فعله محمد عادل مع لقاء سويدان

"بتمارس شذوذ جنسي مع والدي المريض".. قاسم يطلب تطليق زوجته بمحكمة التجمع الخامس

الكشف عن سبب وفاة نجم مسرح مصر بشكل مفاجئ

3537273
نجوم مسرح مصر
الأحد، 08-10-2023 12:27 ص

 

توفى الفنان محمد بطاوي ، الذي شارك في مسرح مصر بشكل مفاجئ.

 

وكان محمد بطاوي قد توفى بسبب أزمة قلبية بعد معاناته من مشاكل في القلب.

 

 آخر اعمال محمد بطاوي الجزء الثاني من البيت بيتي والذي لم يمهله القدر مشاهدة دوره فيه .

 

نعى النجم أشرف عبد الباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم مسرح مصر الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

 

ونشر أشرف عبد الباقي، صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام وكتب: "مع السلامة يابطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

 

 

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.

إقرأ ايضا

IMG-20231008-WA0023

حذفت صورهما.. أول تعليق من طارق صبري حول انفصاله عن شيري عادل

1461104_0

عاجل بالفيديو .. رجل شرطة يفتح النار على فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية ومقتل اثنين

IMG-20231008-WA0019

بعدما صفعته على وجهه.. تسريب صوتي يفضح ما فعله محمد عادل مع لقاء سويدان

أخبار متعلقة

gYbYke1X

5 معلومات عن محمد بطاوي بعد وفاته بأزمة قلبية