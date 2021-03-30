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الكشف عن سبب وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

63898-جومانا-مراد-وابنتها
جومانا وطفلتها
 
الثلاثاء، 30-03-2021 01:14 م المصريون
فجع الموت الفنانة السورية جومانا مراد، في وفاة طفلةها "ديانا"، الأمر الذي أصابها بحالة حزن وصدمة شديدة.
فيما كشفت مصادر مقربة من الفنانة، تفاصيل وفاة ابنةها الصغيرة، مؤكدة أنها كانت تعاني من أزمة صحية قبل شهور.
وأوضحت المصادر، بحسب بوابة أخبار اليوم، أن “جومانا مراد كانت تعرض ابنةها ديانا على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ أن موتها لم يأت مفاجئا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة”.
وكانت الفنانة السورية وضعت توأم، قبل مرور الشهر السابع عليهما، مطلع شهر أكتوبر الماضي، إذ أنهما أصيبا بأزمات صحية بسبب ولادتهما في وقت مبكر.
وكانت مراد، قد نشرت صورة لابنةها المتوفية ديانا على حسابها الشخصى بموقع “إنستغرام” وعلقت قائلة: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنةنا ديانا ربيع بسيسو”.
وتابعت: “إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي”.
يشار أن جومانة مراد، متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكان لديهم محمد، ثم أصبحوا ثلاثة بعد ولادة التوأم علي وديانا، قبل أن تفقد الفنانة السورية ابنةها ديانا.
 

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