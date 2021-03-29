حزن كبير.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

الإثنين، 29-03-2021
08:38 م
محمد فضل
أعلنت
الفنانة جومانا مراد
عن وفاة ابنة
ها ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى
" انستجرام ".
وعلقت
جومانا مراد
قائلة " الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله
وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو إن شاءالله تكوني
شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان
احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا".
وتابعت:"
لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي
".
وأحدث
منشور جومانا مراد
، حالة حزن كبيرة بين الجمهور، وتقدم إليها الكثير من الفنانين
والمتابعين بالعزاء داعين لها بالصبر والسلوان.
ويذكر
ان انتهت جومانا مراد
، مساء أمس الجمعة، من تصوير آخر مشاهدها بـ«مش هنفرح بيكي»، حيث
استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.