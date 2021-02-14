الأحد، 14-02-2021
03:33 م
محمود متولي
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، عن اكتشاف أقدم مصنع لمشروب الجعة (البيرة) عالي الإنتاج في العالم وذلك في محافظة سوهاج
جنوبي مصر.
وبحسب الوزيري فإن المصنع الأثري الذي عثر عليه يرجع إلى عصر الملك "نارمر" من أقدم ملوك مصر الفراعنة.
كانت البعثات الأثرية البريطانية التي تعمل بمصر سبق لها في بداية القرن العشرين أن وجدت أثناء عمليات تنقيب ما يشير إلى هذا المصنع بدون التعرف على موقعه بدقة حتى تمكنت البعثة الحالية من تحديده بالقرب من منطقة "شمال أبيدوس" بصعيد مصر وكشف محتوياته