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القضاء الإداري يؤجل دعوى ضد شيخ الأزهر بسبب القرضاوي

azhar
شيخ الأزهر
Native
الأربعاء، 30-06-2021 07:08 م


أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى ضد شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لسحب الشهادة الأزهرية من الشيخ يوسف القرضاوي.
وطالبت الدعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي وعدد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، حيث تم تأجيل الجلسة إلى يوم 22 أغسطس المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
جاء في الدعوى أن "ما ارتكبه المدعو يوسف القرضاوي في حق الوطن من جرائم تصل لحد الخيانة العظمى إرضاء لقطر ولجماعة الإخوان يستوجب سحب كافة الشهادات العلمية التي حصل عليها من مصر".
وأضاف أن "الانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف منبر الوسطية في العالم الإسلامي هو شرف لا يستحقه القرضاوي في ظل ما يفعله في حق هذا الوطن وأبنائه".
 

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