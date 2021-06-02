الأربعاء، 02-06-2021
12:26 م
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الشريف، اتصالا
هاتفيا من السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس دولة السودان الشقيق.
وتناول الاتصال عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، ودور
الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي الصحيحة وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين .
وناقش أهم القضايا على الساحتين العربية والإسلامية، وأكد الطرفان ضرورة
التكاتف والتضامن بين الشقيقتين مصر والسودان في مواجهة المخاطر التي تهدد البلدين
فكلاهما امتداد للآخر.
وفي نهاية الاتصال، بعث فضيلة الإمام الأكبر خالص تحياته وتقديره للفريق
أول الركن عبد الفتاح البرهان وللشعب السوداني الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمن
على السودان بالأمن والأمان، وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقرار، وأن يجنب
بلادنا كل مكروه وسوء.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، أعلن أمس انتهاء مناورات
"حماة النيل
" التي جمعت الجيش المصري والسوداني، مؤكدًا أن المناورات
تعكس
تاريخ الأخوة والارتباط بين مصر والسودان.
وأضاف "حماة النيل
تدريب نوعي واستراتيجي في ظل التحديات الإقليمية".