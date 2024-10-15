الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
توقيت مصر 15:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منى فاروق تتصدر الترند:"أنا بيضة وقشطة وبجحة وهتجوز بدل المرة عشرة"

داليا تطلب الخلع: ما يفعله معي أثناء العلاقة صادم!

فضيحة الممرض الجنسية مع المريضة بمستشفى ديرمواس.. قرار عاجل من النيابة

أول صور لمشهورة التيك توك التي سحلها زوجها وقص شعرها في الشارع

أول فيديو لاشتباك من نقطة الصفر بين مقاتلي حزب الله وجنود إسرائيليين

السيسي يحسم الأمر بشأن جاهزية الجيش: "مش هنعمل حاجة ضد حد"

قارئ فنجان يتنبأ بمصير صادم لـ محمد رمضان

قرار عاجل من النائب العام بشأن إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

شاهد لحظة سحل زوج لزوجته في الشارع وقص شعرها: "بتفتح لايفات على التيك توك"

بعد الانتقادات.. رد مفاجئ من حسين الجسمي على صورته مع مشهور إسرائيلي

القصة الكاملة لوفاة 12 طالباً بكلية الطب في حادث "أتوبيس الجلالة"

2024_10_14_20_44_34_647
ا
الثلاثاء، 15-10-2024 09:31 ص

 

تصدر حادث أتوبيس الجلالة محركات البحث المختلفة، وذلك بعد وفاة 12 طالبا وإصابة ٣٣ آخرين جراء انقلاب أتوبيس يقل طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى السكن في بورتو سخنة، ونتيجة للملفات وسرعة الأتوبيس انقلب على الطريق ونتج عنه وفاة وإصابة ٥٥ طالبا.

 

القصة الكاملة لـ حادث اتوبيس الجلالة

حادث أتوبيس الجلالة وقع على الطريق في الاتجاه القادم من الزعفرانة إلى العين السخنة، وكان يقل عددا من طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة، ونتيجة لوجود منحنى خطر ومنزل على الطريق لم يستطع قائده السيطرة عليه مما نتج عنه انقلاب الأتوبيس أكثر من مرة على الطريق ووفاة 12 طالبا وطالبة بداخله.

 

وانتهت الأجهزة الأمنية، من رفع حطام أتوبيس طريق الجلالة وسحبه من الطريق، وذلك بعد ساعات من انقلابه على طريق الجلالة في القادم من الزعفرانة باتجاه العين السخنة، وبدأ الحادث بمصرع طالبين ثم ارتفعت الحصيلة إلى ٨ ضحايا حتى وصلت لوفاة ١٢ طالبا وإصابة ٣٣ آخرين.

إقرأ ايضا

890

منى فاروق تتصدر الترند:"أنا بيضة وقشطة وبجحة وهتجوز بدل المرة عشرة"

عت

داليا تطلب الخلع: ما يفعله معي أثناء العلاقة صادم!

image

فضيحة الممرض الجنسية مع المريضة بمستشفى ديرمواس.. قرار عاجل من النيابة