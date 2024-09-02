



كشف الكاتب الصحفي يسري البدري، تفاصيل القبض على العريس المزيف والعقوبة التي تنتظره، قائلا: إننا أمام مشهد تمثيلي مزيف الهدف منه كسب أرباح ومشاهدات لشخص صانع محتوى، مشيرا: “الفيديو يوضح عريس موجود بقاعة أفراح فى أحد المدن بمحافظة الدقهلية، وتأتي سيارة بدون لوحات تخطف العريس ويظهر بها 3 أشخاص وحالة رعب من الأشخاص من حولهم”.

وأضاف الكاتب الصحفي يسري البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “الشخص دا بالفعل متزوج ولديه أولاد وزوجته تعرف بالقصة، وهو كان يعيد مشهد تمثيلي لجني أرباح، وبعد إنتشار المقطع تم القبض عليه وعلى زوجته وبعض الأشخاص الذين ظهروا معه”.

وعن العقوبة المنتظرة له، عقب الكاتب الصحفي يسري البدري: “نتحدث عن عقوبات كثيرة جدا، منها عقوبة نشر أخبار كاذبة من عام لعامين و20 ألف جنيه غرامة”.