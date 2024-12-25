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القبض على رجل أجنبي اعتدى على خادمة مصرية داخل شقة بالدقي

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الأربعاء، 25-12-2024 10:50 ص

 

انتهت جهات التحقيق بالجيزة، من سماع أقوال الجيران في واقعة اغتصـ,اب أجنبي لخادمة داخل شقتها في منطقة الدقي.

وقررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات وأمرت بحبس المتهم بعدما واجهته بما نسب اليه من المجني عليها واعترف بالاعتداء عليها وهتك عرضها بعد رفضها إقامة علاقة محرمة معه فأخذها عنوة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد شاب يحمل جنسية أجنبية بتهمة الاعتداء علي خادمة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تعمل خادمة وأفادت بتعرضها لاعتداء جنسـ.ـي علي يد أحد الأشخاص يحمل جنسية مزدوجة تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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