القاهرة.. تعليق المدارس والجامعات غدًا بسبب مخاوف الطقس

الأربعاء، 25-11-2020
09:12 م
أحمد سالم
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة ، تعطيل الدراسة غدا الخميس بسبب الأمطار
الرهيبة التى تتعرض لها القاهرة.
وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددا من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.
وأهاب اللواء خالد عبد العال بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة.
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة المواطنين مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين .
وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .