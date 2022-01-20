القاتل الصامت يواصل حصد الأرواح.. وفاة عروسين داخل حمام شقتهما

الخميس، 20-01-2022
09:54 ص
لا يمر يومًا إلا ويشهد وفاة أشخاص من "القاتل الصامت" وهو تسرب
الغاز من السخان ويودي بحياة ضحاياها في صمت وهدوء.
وسادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة الأمير بدائرة قسم الخصوص فى
القليوبية
، عقب العثور على جثث زوجين لقيا مصرعهما خنقا بالغاز داخل حمام شقتهما.
فيما تحولت مواقع التواصل الإجتماعي على فيس بوك لدفتر عزاء حزنا على
الزوجين ووجه النشطاء التعازي لأسرتيهما داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن
يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
من ناحية أخرى صرحت النيابة بدفن جثمان الزوجين عقب انتهاء أعمال الصفة
التشريحية للجثامين، وتسليمها لذويها للدفن، وشيعت جنازتهما وسط أجواء كبيرة من
الحزن والحسرة على أقاربهم ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
وقال "خ. ع" والد العريس خلال التحقيقات أن الزوجين تزوجا منذ
شهر تقريبا وأنهما يسكنان في الشقة المقابلة لشقته له بالطابق 11 بأحد الأبراج
السكنية بالمنطقة.
وأشار والد الزوج إلى أنه اكتشف الواقعة أثناء محاولة الاطمئنان عليهما لم
يرد عليه أحدا منهم، فكسر هو وأفراد أسرته باب الشقة للدخول إليها، ووجد ابنه
وزوجته ملقيان على الأرض ولفظا أنفاسهما الأخيرة وتم نقلهما للمستشفى التي أكدت
الوفاة، منوهًا بأنه لا يوجد شبهة جنائية من عدمه بالواقعة، وأن جهات التحقيق صرحت
بالدفن.