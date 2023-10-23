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"العيال كبروا".. أول ظهور لأبناء زينة أثناء مشاركتهم في قافلة إغاثة غزة (صور)

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زينة
الإثنين، 23-10-2023 01:31 م


نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها وهي تشارك مع الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين، برفقة نجليها عز الدين وزين الدين.

نشرت زينة هذه الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، ضمن الحملة المصرية لمساعدة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وعلقت زينة على الصور، قائلة: "أروع ما حدث في زيارتي اليوم لجمعية الهلال الأحمر، ليس فقط لأن عز وزين كانوا معي، ولكن لأننا دخلنا المعونات المصرية لقطاع غزة لإخوتنا في فلسطين. ألف حمد وشكرًا لله. تجربة لن ننساها، أنا وأولادي.. يجب أن نعلم أطفالنا ما تعلمناه من أسرنا. شكرًا لجمعية الهلال الأحمر المصري على جهودهم. شكرًا لكل الشباب والشابات المتطوعين".
وشارك العديد من النجوم في وقفات احتجاجية في القاهرة لدعم القضية الفلسطينية.
من بين هؤلاء النجوم كانت المغنية رنا سماحة، والمغنية هايدي موسى، والممثل كريم الحسيني، ومغني المهرجانات حمو بيكا، ومقدمة البرامج غادة فتحي.
وحضر العديد من النجوم أيضًا أمام معبر رفح في انتظار فتحه لنقل المعونات والأدوية إلى الفلسطينيين المحاصرين.
تجمع المئات من شباب الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح اعتراضًا على استمرار إغلاق المعبر وعدم السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من نقص في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.




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