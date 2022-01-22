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العثور على جثة ممثلة شهيرة داخل كيس بلاستيكي ومفاجأة بشأن القاتل

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السبت، 22-01-2022 11:43 ص
عثرت شرطة العاصمة دكا على جثة الممثلة ريما إسلام شيمو، مقتولة بشكل وحشي ومرمية بكيس، مع الكشف عن تورط زوجها شاخات علي نوبل في قضية القتل.
وكشف بيان الشرطة والتقارير في وسائل الإعلام البنجلاديشية، أن سبب مقتل شيمو هو خلافات عائلية، كما أنه قد يكون هناك ممثل مؤثر متورط في هذه القضية.
وتم إرسال جثة ريما إسلام شيمو إلى المستشفى لتشريحها بعد ان ألقيت جثةها في وقت لاحق بالقرب من جسر في كيرانيجانج.








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وكشف بيان الشرطة والتقارير في وسائل الإعلام البنجلاديشية، أن سبب مقتل شيمو هو خلافات عائلية، كما أنه قد يكون هناك ممثل مؤثر متورط في هذه القضية.
وتم إرسال جثة ريما إسلام شيمو إلى المستشفى لتشريحها بعد ان ألقيت جثةها في وقت لاحق بالقرب من جسر في كيرانيجانج.
 

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