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العثور على الـ 3 سياح المفقودين في حريق اليخت متوفين

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العثور على الـ 3 سياح المفقودين في حريق اليخت متوفين

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الحريق
الثلاثاء، 13-06-2023 09:33 ص

 

كشفت شركة "سكوبا ترافل" البريطانية للسياحة، مصير السياح الثلاثة الذين كانوا في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في اليخت السياحي بالبحر الأحمر.

 

وقالت الشركة البريطانية، إنهم لقوا حتفهم، وتم إنقاذ 12 سائحًا آخرين كانوا في عطلة الغوص، و14 من أفراد طاقم يخت "هوريكان"، بعد نشوب الحريق، حسب ما ذكرت "رويترز".

 

واتضح أن السياح الذين لقوا حتفهم قرروا عدم الغوص، بينما كان الباقون يحضرون إفادة بالتعليمات على سطح اليخت عندما اندلع الحريق.

 

وتم إجلاء من كانوا على متن اليخت على الفور، بينما حاول القبطان واثنان من مرشدي الغوص الوصول للسائحين المفقودين، قبل أن يتركوا اليخت أيضا للنجاة بأنفسهم.

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