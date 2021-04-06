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الطائرات المصرية والسودانية تجري مناورة فوق النيل (فيديو)

مناورات
مناورة فوق النيل
 
الثلاثاء، 06-04-2021 08:40 م محمد فضل
نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر بعض جوانب مناورات “نسور النيل – 2” بين القوات المصرية والسودانية.

وظهر خلال الفيديو الذي نشره، تحليق مقاتلات “ميغ – 29” المصرية، ومقاتلات و FTC-2000 السودانية فوق نهر النيل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها مقاتلات “ميغ – 29” المصرية، حيث ظهرت خلال مناورات “نسور النيل – 1” بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها السودانية.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت اختتام فاعليات تدريب “نسور النيل – 2” بين الجيشين المصري والسوداني، على أرض السودان.

وبدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

 

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