الصحة : تراجع نسب شفاء مرضي كورونا

ارشيفية

تراجعت نسب شفاء مرضي فيروس كورونا المستجد " كوفيد_19 " في المستشفيات إلي 88.6% بعدما كانت تزيد عن 92% ، حسبما جاء في بيانات وزارة الصحة .

و أعلنت وزارة الصحة والإسكان صباح اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر مغادرة 122 متعافي من الفيروس للمستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المعافين إلي 102718 حالة ، حسبما نشرت " أخبار اليوم " .

و أشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد ، إلي أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها ، لافتا إلي أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 فأن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من الفيروس .

جدير بالذكر أن أجمالي أعداد المصابين تجاوزت 115911 حالة من ضمنهم 102718 حالة تم شفائها و 6650 حالة وفاة .