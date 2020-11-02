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البرلمان يوافق علي قرض بـ 225 مليون يورو لدعم الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الإثنين، 02-11-2020 02:26 م متابعات- أمينة عبد العال
وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين مصر و بنك التنمية الأفريقي ، حسبما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
و الدعم خاص ببرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو الموقع بتاريخ 8/7/2020 ، الذي يهدف إلي تحسين أمن و إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ، والمساعدة في تخطي تداعيات أزمة فيروس " كورونا" .
يذكر أن حجم محفظة بنك التنمية الأفريقي الجارية يبلغ 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالي 654.291 مليون دولار لتمويل عدد 3مشروعات في قطاع الإسكان بقيمة 151.15 مليون دولار،  ومشروع فى قطاع الكهرباء بقيمة 440 مليون دولار وعدد 2 مشروعاً في قطاع الري بقيمة 58.12 مليون دولار ، بالإضافة إلى مشروع في قطاع البحث العلمي بقيمة 4.5 مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 0.508 مليون دولار.

 

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