أول صور للأم والطفل.. قتلت فلذة كبدها وأكلته في الشرقية

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الطفل الضحية
الأحد، 30-04-2023 11:41 ص

 

حصل موقع المصريون على صورة الأم المتهمة بقتل  ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طبخها بمدينة فاقوس بالشرقية.

 

وكشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة  قتل أم لابنها بمدينة فاقوس بالشرقية، حيث أقرتْ المتهمة بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.

 

وتمتْ معاينة مسرح الواقعة بدقة على مدار ساعات متواصلة عثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن.

 

وأمرت النيابة العامة بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس.


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