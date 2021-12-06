«السيسي» يكشف عن 3 أشخاص هم مثله الأعلى في الحياة

الرئيس السيسي

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كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى، خلال إجابته على سؤال طفلة في احتفالية “قادرون باختلاف”، والتي أقيمت أمس الأحد.

ورد السيسي: “دائما الناس بتقول أشخاص أنا عندي نماذج كتير من الناس، مخدتش حد لوحده يكون مثلى الأعلى، أول من تأثرت بيهم وكانوا نموذج، أسرتي اللي عشت معاهم، والدي والدتي”.

وتابع: “والدتي كانت شديدة الحكمة والصبر، ومش عاوز أكون منحاز وأقول مش شوفت نموذج مثل ده، والدتي عملتنى التجرد يعني أني أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز، احكم عليها وأوزنها بالتجرد ومالقتش أعز منها ولا أكرم منها، الله يرحمها”.

وأضاف الرئيس: والدي كان شديد الهمة، وفضل يعمل من الفجر لغاية 12 بالليل، وكان ميسور الحال ولكنه شديد الهمة ويحب العمل، وخدت دى منه”.

وواصل: “كان لي عم شديد الكرم والرفق بالناس، لم أرى في حياتي نموذج كريم جدًا مع الأطفال والضعاف، ده عمي، أنا مش خدت نموذج واحد، والنماذج دي طيبة أتمنى من الله يجازيهم خيرًا ويرحمهم”.

