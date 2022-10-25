الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
توقيت مصر 15:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

تطور مفاجئ في بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد والد حسام حبيب

فنانة شهيزة: لما جوزي شاف المشهد ده رفض ينام معايا

لاعب مصري جديد في أرسنال.. والنادي يرفض طلب انضمامه إلى المنتخب

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

الكشف عن سبب وفاة المحامي فريد الديب

ADS
 

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

2020_9_22_22_17_38_581
عبد الفتاح السيسي
Native
Teads
الثلاثاء، 25-10-2022 02:53 م نسمه عبد الوهاب
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفترة من 2011 وحتى فترة 2013، و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش هو من تحدث و سلط الانتباه بأن مصر كانت مقبلة على حرب أهلية،  ولابد أن يكون هناك موقف، موضحًا أن هذا الموقف الناتج عنه حد أدنى عدم الاستمرار فى الوظيفة وحد اقصى " الحياة" الوفاة.

وأضاف الرئيس السيسي فى الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي :" تم التحرك بالشكل الذى يرضى الله،  وتم إعطاء الفرصة لكل من كان موجود فى المسئولية و بالنصيحة الأمنة الصادقة الشريف ".
ولفت إلى أن :" تحدث عن القضايا المهمة فى 2011و 2012 و 2013" ولكن لم يتم الانتباه.


 

إقرأ ايضا

77631

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

20221023103609369

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

778020_0

ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

أخبار متعلقة

download

بعد وفاته.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا بشأن يوسف القرضاوي

elaosboa48207

الدعوة جاءت من كرداسة.. أحمد موسى: 4 إعلاميين مصريين مهددين بالقتل