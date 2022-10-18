بعد وفاته.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا بشأن يوسف القرضاوي

الثلاثاء، 18-10-2022
01:27 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن إدراج الشيخ الراحل يوسف
القرضاوي على قوائم الكيانات الإخوان
ية لمدة 5 سنوات.
وتوفي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمنتمي لجماعة
الإخوان
الشيخ يوسف القرضاوي
، عن عمر يناهز 96 عاما.
يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، وقد ولد
في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.
وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان
المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين
ويعتبر منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.