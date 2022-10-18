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بعد وفاته.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا بشأن يوسف القرضاوي

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يوسف القرضاوي
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الثلاثاء، 18-10-2022 01:27 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن إدراج الشيخ الراحل يوسف القرضاوي على قوائم الكيانات الإخوانية لمدة 5 سنوات.

وتوفي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمنتمي لجماعة الإخوان الشيخ يوسف القرضاوي، عن عمر يناهز 96 عاما.

يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.
 

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