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الزمالك يقاضي فرجاني ساسي رسميًا أمام الـ فيفا

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ساسي
Native
الجمعة، 16-07-2021 07:56 م

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتي انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.
وتستند اللجنة المكلفة إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢١ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع الفيفا Tms الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق، وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والإجراءات المتوقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.
وكانت اللجنة قد قاما بإخطار اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتي نهاية عقده بنهاية الموسم ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الإجهاد الدولي ولم يعد وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهي بالنسبة له في ٣٠ مايو ٢٠٢١ بالمخالفة لنصوص التعاقد.
 

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