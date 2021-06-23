فيديو هام من مرتضى منصور بعد عودة صفحته

الأربعاء، 23-06-2021
01:59 م
بعد أيام من إغلاق صفحة
ه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلن
مرتضى منصور
رئيس الزمالك
السابق، عن نشر فيديو "هام" بشأن آخر
المستجدات.
وكتب مرتضى منصور
"بالصبر الصفحة
الخاصة بالمستشار مرتضي منصور علي
الفيسبوك والتي بها ملايين المتابعين عادت مرة اخري.
وتابع" انتظروا فيديو هام
للمستشار
قريبا يشرح فية كثير من الأمور الهامة المستجدة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قررت تأجيل الدعوى التى تطالب بشطب مرتضى
منصور ، من نقابة المحامين لجلسة ٢٨ أغسطس المقبل.
وأكد محمد عطيتو، المحامي في دعواه، أن مرتضى منصور
موجه له اتهامات بموجب
بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء
والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغا للنائب العام.
وقال عطيتو، إن مرتضى منصور
يمتلك صحيفة جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا
خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان
"تهديد"، 6 قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".
وأضاف أن مرتضى منصور
خالف بذلك المادة 62
والتي نصت: "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف
والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون
والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".
وأشار إلى أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيء لخصم
موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف
الآداب العامة للمحاماه، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في
مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء
بأي نفوذ".