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الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد «رامز نيفر إند»

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رامز جلال
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Teads
الأحد، 02-04-2023 01:06 ص نسمه عبد الوهاب
كلف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أن الشؤون القانونية بالنادي ستقدم شكوى أمام النيابة العامة ضد الفنان رامز جلال، مقدم برنامج المقالب الذي يسمى بـ«رامز نيفر إند»، وذلك للسخرية من «النادي الأبيض» في عدد من حلقاته، وإقحام اسم النادي في برنامجه.

وكانت تعليقات جماهير القلعة البيضاء اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبةً بمقاطعة برنامج «رامز نيفر إند» بسبب الإسقاط المستمر على النادي، التي كان آخرها أمس (الجمعة) عندما استضاف فى برنامجه اللاعب إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق، وميتيلاند الدانماركي حاليا، وسأل رامز اللاعب إمام عاشور «من بطل الدوري هذا الموسم؟» فرد عاشور: «الزمالك بطل الدوري» فضحك رامز على إجابة اللاعب قائلًا: «ده في المركز الخامس إزاي يكون بطل الدوري».

كما تعمد رامز جلال إقحام اسم الزمالك، عندما وجه سؤالا للاعب نادي الأهلي كهربا خلال استضافته في برنامج المقالب «رامز نيفر إند» قائلا: «لو خيّروك بين إنك تعتزل أو تلعب للزمالك تعمل إيه؟ ورد «كهربا»: «أعتزل»، فسأله «رامز»: «ليه مشيت من الزمالك؟» ليجيب اللاعب: «عقدي خلص». وهو ما أثار غضب جماهير الزمالك، لأن رامز «أهلاوي» ويعلم مدى توتر العلاقة بين كهربا وجماهير الزمالك ومجلس إدارة النادي.

كما سخر رامز جلال من نادي الزمالك عندما استضاف النجم الكبير أحمد السقا، وخلال فقرات البرنامج لم يعرف الأخير مذاق إحدى الأكلات التي قدمت له، ليرد الأول بتعليق ساخر: «إزاي ما تعرفش البليلة ده أنت حتى زملكاوي».



 

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