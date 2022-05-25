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«الرسول لعن من قام به».. داعية يهاجم فنانًا شهيرًا بسبب ما فعله أمام الكعبة والأخير يرد

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الكعبة
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Teads
الأربعاء، 25-05-2022 11:03 ص

انتقد الدكتور علي الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ظهور الفنان أحمد سعد، أمام الكعبة المشرفة، وعلى ذراعه وشمًا.
ووصف الداعية الأزهري في تصريحات تليفزيونية، ما فعله أحمد سعد بأنه غير مقبول، مضيفًا: ربما ذهب إلى هناك للتكفير عن ذنوبه عملا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد" .. وربما ذهب إلى هناك وفي نيته أن يعود بعد ذلك ويزيل هذا الوشم.
وتابع: من المعلوم أن الوشم لدى العلماء من كبائر الذنوب ، و أن الرسول لعن من قام به و أنه من عادات الجاهلية .
واستدرك: المعروف أن الإنسان يجب أن يستتر بطاعته ، ولو نشر صورته أثناء أداء العمرة وعلى يده  رداء لكان ذلك أفضل.
و رد أحمد سعد على الانتقادات الموجهة له مؤكدًا أنه تعرض إلى جراحة تركت أثرا كبيرا على ذراعه فلجأ إلى وضع وشم لإخفاء آثار الجروح قائلا: "إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ"


 

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