الأحد 30 أكتوبر 2022
توقيت مصر 20:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس السيسي يزور جناح «طيبة يونيتد» على هامش ملتقى الصناعة الأول

وفاة الإعلامية هديل المشرف بجرعة تخدير زائدة داخل المستشفى

قفزة جديدة.. الدولار يتخطى الـ 24 جنيهًا في 7 بنوك لأول مرة في تاريخه

عمر كمال يصدم الجميع بشكله الجديد بعد خضوعه لعملية زراعة في الذقن

أول صور لسيدة بولاق الدكرور التي مارست الجنس مع صديق زوجها أمام عينه (تفاصيل صادمة)

«خانته مع محمد ومحمود».. ننشر نص اعترافات زوجة صيدلي حلوان

بعد أن تحدت أهلها للزواج منه.. يقتل زوجته حرقًا بعد أشهر من زفافهما

«مسكوا كل مكان بجسدي».. فيديو صادم لهتك عرض مشهورة سعودية في مكان عام

بيان عاجل من الحكومة بشأن تحويل دعم الخبر العيني إلى نقدي

طالب يشعل سيجارة داخل الفصل.. شاهد رد فعل المعلم

ADS
 

الرئيس السيسي يزور جناح «طيبة يونيتد» على هامش ملتقى الصناعة الأول

0ec44fea-6544-4b60-ba42-7c9d791b556c
جانب من زيارة الرئيس
Native
Teads
الأحد، 30-10-2022 06:10 م

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم جناح مجموعة "طيبة يونيتد"، على هامش ملتقى الصناعة الأول، وكان في استقباله السيد أحمد سليمان نائب رئيس مجموعة طيبة يونيتد و السيد معتز جندية مدير التسويق بالمجموعة.

وقد تم استعرض حلول الكهرباء الجديدة لدي الشركة أمام السيد الرئيس ومنتجاتها ودورها في السوق المصري ومشروعات الدولة و الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مبادرة حياة كريمة.

وأشار نائب رئيس المجموعة أن النجاح الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة ولكن بفضل الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية علي رأسها الرئيس السيسي ودعم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للصناعة الكهربائية ومستقبل الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود, مؤكدًا أن هذا الحدث بكل فخر أصبح حدث قومي.


وأضاف نائب رئيس المجموعة، أن فريق العمل يساهم بقوة في توريد منتجات المجموعة للمشاريع الاستراتيجية العملاقة التى تجرى حاليا فى البلاد لتأمين احتياجات المواطن المصري بكل فخر صنع في مصر.

وتابع: كما أن المجموعة نفذت و تم توريد عدد من منتجات الجموعة لمشاريع التغذية الكهربائية والتوسعات الجديدة منها مشروع حياة كريمة, العاصمة الإدارية، و مشروع توشكي والخطة القومية للكهرباء والأعمال الخاصة بوزارة الدخلية إلي جميع المقاولين الذى يعملون ضمن مشروعاتالدولة.

و قال السيد معتز جندية، إن مجموعة طيبة يونيتد تحت قيادة المهندس محمد سليمان تغطي احتياجات السوق المحلي والعمل التصدير لجلب العملة الصعبة.


كما أشار إلى أن طيبة يونيتد لها أكثر من 34 سنة في كل صناعات اللوحات الجهد المنخفض و المتوسط, المولدات, انظمت الارضي و السواعق, اكشاك الجهد المتوسط, انظمت الحريق, كابلات اتيار الخفيف بجانب الي قطاع المقاولات و عقود الادارة و الصيانة بالمعاير الأول و العالمية و السلام المهنية.
 

إقرأ ايضا

3MtQi

وفاة الإعلامية هديل المشرف بجرعة تخدير زائدة داخل المستشفى

127-125124-omar-kamal-surgery-chin_700x400

عمر كمال يصدم الجميع بشكله الجديد بعد خضوعه لعملية زراعة في الذقن

325

أول صور لسيدة بولاق الدكرور التي مارست الجنس مع صديق زوجها أمام عينه (تفاصيل صادمة)

أخبار متعلقة

EgyptSisiFlagRTS7ZZ8

أول تعليق من «السيسي» بعد تخطي الدولار حاجز الـ 23 جنيهًا في البنوك

download

السيسي: اتفقت على تقديم استقالتي يوم السبت والدعوة لانتخابات مبكرة