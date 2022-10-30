الرئيس السيسي يزور جناح «طيبة يونيتد» على هامش ملتقى الصناعة الأول

الأحد، 30-10-2022
06:10 م
زار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم جناح مجموعة "طيبة يونيتد
"، على هامش ملتقى الصناعة الأول، وكان في استقباله السيد أحمد سليمان نائب رئيس مجموعة طيبة يونيتد
و السيد معتز جندية مدير التسويق بالمجموعة.
وقد تم استعرض حلول الكهرباء الجديدة لدي الشركة أمام السيد الرئيس ومنتجاتها ودورها في السوق المصري ومشروعات الدولة و الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مبادرة حياة كريمة.
وأشار نائب رئيس المجموعة أن النجاح الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة ولكن بفضل الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية علي رأسها الرئيس السيسي
ودعم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للصناعة الكهربائية ومستقبل الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود, مؤكدًا أن هذا الحدث بكل فخر أصبح حدث قومي.
وأضاف نائب رئيس المجموعة، أن فريق العمل يساهم بقوة في توريد منتجات المجموعة للمشاريع الاستراتيجية العملاقة التى تجرى حاليا فى البلاد لتأمين احتياجات المواطن المصري بكل فخر صنع في مصر.
وتابع: كما أن المجموعة نفذت و تم توريد عدد من منتجات الجموعة لمشاريع التغذية الكهربائية والتوسعات الجديدة منها مشروع حياة كريمة, العاصمة الإدارية، و مشروع توشكي والخطة القومية للكهرباء والأعمال الخاصة بوزارة الدخلية إلي جميع المقاولين الذى يعملون ضمن مشروعاتالدولة.
و قال السيد معتز جندية، إن مجموعة طيبة يونيتد
تحت قيادة المهندس محمد سليمان تغطي احتياجات السوق المحلي والعمل التصدير لجلب العملة الصعبة.
كما أشار إلى أن طيبة يونيتد
لها أكثر من 34 سنة في كل صناعات اللوحات الجهد المنخفض و المتوسط, المولدات, انظمت الارضي و السواعق, اكشاك الجهد المتوسط, انظمت الحريق, كابلات اتيار الخفيف بجانب الي قطاع المقاولات و عقود الادارة و الصيانة بالمعاير الأول و العالمية و السلام المهنية.