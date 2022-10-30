أول تعليق من «السيسي» بعد تخطي الدولار حاجز الـ 23 جنيهًا في البنوك

الأحد، 30-10-2022
10:55 ص
علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة على الهبوط التاريخي للجنيه المصري
أمام الدولار، الذي تجاوز الـ 23 جنيهًا لأول مرة في تاريخه.
وأكد الرئيس، على ضرورة زيادة الإنتاج من أجل تغطية الطلب المحلي، وقال،
خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة : "أزمة الدولار كاشفة،
وأظهرت ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي قبل
استهداف التصدير".
سعر الدولار اليوم
وشهد سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 أكتوبر حالة من
الاستقرار خلال بداية التعاملات، بالتزامن مع أول يوم عمل للبنوك المصرية، ليسجل
سعر الدولار
داخل البنك المركزي 23.0 جنيه.
وسجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 22.9 جنيه شراء و23.0
جنيه بيع.
سعر الدولار
اليوم الأحد في البنك الأهلى
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 22.85 جنيه شراء و22.95 جنيه بيع.
سعر الدولار
اليوم الأحد في بنك القاهرة
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 22.85 جنيه شراء و23.95 جنيه بيع.
سعر الدولار
اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 22.95 جنيه شراء و23.05 جنيه بيع.
سعر الدولار
اليوم الأحد في بنك قناة السويس
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 23.1 جنيه شراء و23.2 جنيه بيع.
سعر الدولار
اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي
سجّل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري 22.9 جنيه شراء و23.0 جنيه بيع.