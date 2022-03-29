الدولار يواصل الصعود.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-3-3022

الثلاثاء، 29-03-2022
09:28 ص
واصل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022، ارتفاعه المتواصل منذ أسبوع.
بينما سجل أدنى سعر
للدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في بنوك، المصرف العربي الدولي، العقاري
المصري العربي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، بلوم.
ووصل أعلي سعر
للدولار اليوم الثلاثاء في بنوك، كريدي أجريكول، المشرق، الأهلي المتحد، أبوظبي
الإسلامي، وذلك بحسب أخر أسعار الدولار
عبر المواقع الخاصة بالبنوك
.
وسجل سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك
الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.37 جنيه للبيع، بتراجع 10قروش في
سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري
خلال أسبوع بذلت البنك.
وبلغ سعر صرف
الدولار
مقابل الجنيه في البنوك
تغيرا في بنك مصر حيث سجل سعر صرف الدولار
مقابل
الجنيه في البنوك
18.27 جنيه للشراء، وسجل سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في البنوك
18.37 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا ببنك مصر في 7 أيام.
وسجل سعر
الدولار
الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 18.25 جنيه للشراء،
فيما سعر الدولار
الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري 18.35 جنيه للبيع، بتراجع 13
قرشا في بنك الإسكندرية خلال أسبوع.
وسجل الدولار
في
بنك مصر نحو 18.27 جنيه للشراء، و 18.37جنيه للبيع.
في البنك
التجاري الدولي بلغ 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع.
في البنك العربي
الأفريقي الدولي فقد سجل 18.32 جنيه للشراء، و 18.42 جنيه للبيع.
أما سعر الدولار
اليوم ففي بنك البركة سجل للشراء نحو
18.26 جنيه ، وعن ما سعر الدولار
اليوم للبيع فقد سجل 18.36 جنيه للبيع، بتراجع 6
قروش عن مستهل التعاملات خلال الثلاثاء الماضي.
وللتحويل من
الدولار
للجنيه في بنك قناة السويس فسجل 18.26 جنيه للشراء، وللتحويل من الدولار
للجنيه فسجل 18.36 جنيه للبيع.
أما من الدولار
الى الجنيه المصري فقد كان في بنك كريدي أجريكول: 18.29 جنيه للشراء، وأيضا من
الدولار
الى الجنيه المصري فسجل 18.39 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل
دولار لكل جنيه نحو 18.29 جنيه للشراء وأيضا دولار لكل جنيه نحو 18.39جنيه للبيع.