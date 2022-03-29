الأربعاء 30 مارس 2022
توقيت مصر 00:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو هز المملكة.. سعودية توثق فيديو لتحرش والدها جنسيًا بها والشرطة تتحرك

تهز دولة عربية.. قتله في صلاة الفجر داخل المسجد

شاهد.. ألقى بنفسه أمام القطار وضابط ينقذه في اللحظات الأخيرة

كاتب سعودي لمصر: «خذوا 200 مليار دولار.. لن يحملوا الأهرام على أكتافهم»

الحكم على أستاذة جامعية كويتية «عرضت البلاد لخطر قطع العلاقة مع مصر»

قطر تعلن ضخ 5 مليارات دولار في مصر

بنسبة 60%.. محمد صلاح يغادر ليفربول إلى هذا النادي الكبير

لعدم توافر شروط الطلاق الكنسي.. عاشرت زوجها بعنف حتى مات ثم قطعت جثته

مفاجأة.. ماذا قال خبير أبراج عن توقعاته لنتيجة مباراة مصر والسنغال؟

موسيماني يوافق على رحيل لاعب الأهلي بسبب علي معلول

ADS
 

الدولار يواصل الصعود.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-3-3022

14-8
الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 29-03-2022 09:28 ص
واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022،  ارتفاعه المتواصل منذ أسبوع. 
بينما سجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في بنوك، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، بلوم.
ووصل أعلي سعر للدولار اليوم الثلاثاء في بنوك، كريدي أجريكول، المشرق، الأهلي المتحد، أبوظبي الإسلامي، وذلك بحسب أخر أسعار الدولار عبر المواقع الخاصة بالبنوك.
وسجل سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء، فيما سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.37 جنيه للبيع، بتراجع 10قروش في سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع بذلت البنك.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تغيرا في بنك مصر حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.27 جنيه للشراء، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.37 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا ببنك مصر في 7 أيام.
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 18.25 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري 18.35 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا في بنك الإسكندرية خلال أسبوع.
وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.27 جنيه للشراء، و 18.37جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي بلغ 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع.
في البنك العربي الأفريقي الدولي فقد سجل 18.32 جنيه للشراء، و 18.42 جنيه للبيع.
أما سعر الدولار اليوم  ففي بنك البركة سجل للشراء نحو 18.26 جنيه ، وعن ما سعر الدولار اليوم للبيع فقد سجل 18.36 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش عن مستهل التعاملات خلال الثلاثاء الماضي.
وللتحويل من الدولار للجنيه في بنك قناة السويس فسجل  18.26 جنيه للشراء، وللتحويل من الدولار للجنيه فسجل 18.36 جنيه للبيع.

أما من الدولار الى الجنيه المصري فقد كان في بنك كريدي أجريكول: 18.29 جنيه للشراء، وأيضا من الدولار الى الجنيه المصري فسجل 18.39 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل دولار لكل جنيه نحو 18.29 جنيه للشراء وأيضا دولار لكل جنيه نحو 18.39جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

متحرش-السعودية-780x470

فيديو هز المملكة.. سعودية توثق فيديو لتحرش والدها جنسيًا بها والشرطة تتحرك

image

تهز دولة عربية.. قتله في صلاة الفجر داخل المسجد

تنزيل (1)

شاهد.. ألقى بنفسه أمام القطار وضابط ينقذه في اللحظات الأخيرة