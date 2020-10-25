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ويستقر في عدد من البنوك..

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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الدولار
 
الأحد، 25-10-2020 06:03 م الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعًا في بنك واحد اليوم الأحد، بينما استقر في أخرى.
وصعد الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلًا 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس استقرعند 15.65 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. بيتما سجل البنك الأهلي المصري، استقرعند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. وفي بنك مصر استقر عند استقرعند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. أما في كريدي أجريكول فقد بلغ السعر استقرعند 15.65 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. واستقر في بنك الإسكان والتعمير، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. وفي بنك البركة استقر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 

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