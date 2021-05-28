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الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
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أسرار ومعلومات حول قرار مبارك تدمير سد النهضة بعمل عسكري(فيديو)
ا
Native
الجمعة، 28-05-2021
11:47 م
لم يعد أمام الرأي العام المصري إلا تفويض قيادته السياسية ب
ضرب
سد النهضة
استلهاما من موقف سابق اتخذه الرئيس الراحل حسني
مبارك
.. فما حقيقة هذا الموقف وأسراره وخفاياه
شاهد الفيديو:
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ضرب
عسكري
مبارك
سد النهضة
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