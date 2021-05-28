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أسرار ومعلومات حول قرار مبارك تدمير سد النهضة بعمل عسكري(فيديو)

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الجمعة، 28-05-2021 11:47 م
لم يعد أمام الرأي العام المصري إلا تفويض قيادته السياسية بضرب سد النهضة استلهاما من موقف سابق اتخذه الرئيس الراحل حسني مبارك.. فما حقيقة هذا الموقف وأسراره وخفاياه
شاهد الفيديو:

 

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